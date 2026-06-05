Cobolli-Arnaldi oggi semifinale Roland Garros 2026 | a che ora inizia e la diretta gratis in chiaro sul Nove
Oggi, venerdì 5 giugno, si disputa la semifinale del Roland Garros 2026 tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. La partita inizia alle 14:00 e sarà trasmessa in diretta gratuita sul canale Nove. La sfida si svolge sulla terra battuta di Parigi, con i due italiani pronti a contendersi l'accesso alla finale.
Oggi, venerdì 5 giugno, si gioca la semifinale del Roland Garros 2026 tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà una partita storica, tutta da seguire, visto che per la prima volta due azzurri si sfideranno in un derby in una semifinale Slam. Un italiano, domenica 7 giugno, giocherà sicuramente la. 🔗 Leggi su Today.it
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Roland Garros 2026 Semifinale: Arnaldi vs Cobolli | in Diretta su NOVE!
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Roland Garros, oggi Cobolli-Arnaldi: la semifinale tra in diretta anche gratis in chiaro | Orario e dove vederla in tv e streamingOggi si disputa la prima semifinale di un torneo del Grande Slam con due italiani in campo.
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Roland Garros, oggi semifinale Cobolli-Arnaldi: orario, precedenti e dove vederla in tv x.com
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