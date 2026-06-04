roland garros 2026 la semifinale arnaldi cobolli in chiaro sul nove

La semifinale di Roland Garros 2026 tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli sarà visibile in chiaro venerdì alle 19 sul canale Nove.

La semifinale del Roland Garros 2026 tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, in programma venerdì alle 19, verrà trasmessa in tv in chiaro sul canale Nove. “Si tratta di un evento storico per lo sport italiano e il nostro gruppo è orgoglioso, grazie anche ai nostri partner, di offrire live in chiaro su Nove un match straordinario come la semifinale del Roland Garros tra due tennisti italiani. Arnaldi e Cobolli, insieme a Jannik Sinner e a tutto il movimento tennistico italiano, stanno regalando emozioni incredibili al pubblico italiano, in un torneo che da sempre rappresenta il fiore all’occhiello dell’offerta sportiva di Warner Bros. Discovery”, ha dichiarato Alessandro Araimo, ad di Warner Bros. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Roland Garros 2026 Semifinale: Arnaldi vs Cobolli | in Diretta su NOVE!

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