Al Roland Garros 2026, due italiani si sfidano in semifinale, segnando una prima storica per il tennis nazionale. La partita si gioca sulla terra rossa di Parigi, con un totale di premi in denaro superiore ai 10 milioni di euro. La sfida tra i due tennisti italiani ha attirato l’attenzione di pubblico e media, mentre entrambi cercano di conquistare l’accesso alla finale. La competizione prosegue con un punteggio ancora aperto.

Il Roland Garros 2026 regala al tennis italiano una semifinale storica. A contendersi un posto nell’ultimo atto del torneo parigino saranno infatti Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, due protagonisti inattesi della competizione che hanno approfittato di un tabellone aperto per spingersi fino alle fasi decisive dello Slam francese. L’attenzione non riguarda soltanto il prestigio sportivo dell’evento. Un risultato di questo livello può avere un riscontro importante anche dal punto di vista economico sulle carriere dei due tennisti che non hanno mai raggiunto un livello così alto in un torneo dello Slam. Cobolli Arnaldi, le vittorie in carriera. Cobolli e Arnaldi arrivano all’appuntamento più importante della loro carriera seguendo strade differenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Cobolli Arnaldi al Roland Garros, derby milionario a Parigi: la svolta sulla terra rossa

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LIVE - Cobolli-Arnaldi, semifinale da brividi al Roland Garros: chi sarà l'italiano in finale

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Il cielo è azzurro sopra Parigi: Arnaldi-Cobolli, il derby storico che vale la finale del Roland GarrosIl match tra Arnaldi e Cobolli si svolge venerdì 5 giugno e determina l'accesso alla finale del Roland Garros.

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Cobolli-Arnaldi al Roland Garros, a che ora si gioca la partita #SkySport x.com

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