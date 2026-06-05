Co-Wow Housing | clowneria musica e comicità a piazza Don Bosco
Il 5 giugno alle 19 in Piazza Don Bosco si svolge Co-Wow Housing, festa dedicata al co-abitare. La manifestazione prevede un'area dedicata ai bambini e momenti di musica e comicità. L'evento si svolge tutto nella piazza centrale della città e termina in serata. La partecipazione è aperta a tutti e l'ingresso è gratuito.
Il 5 giugno a Piazza Don Bosco arriva Co-Wow Housing, la festa del co-abitare. La manifestazione avrà inizio alle 19 con uno spazio speciale dedicato ai più piccoli.In Piazza Don Bosco arriva il luna park poetico curato da Daniele Antonini con giochi da Lunapark vintage, Clowneria, bolle di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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