Co-Wow Housing | clowneria musica e comicità a piazza Don Bosco

Notizia in breve

Il 5 giugno alle 19 in Piazza Don Bosco si svolge Co-Wow Housing, festa dedicata al co-abitare. La manifestazione prevede un'area dedicata ai bambini e momenti di musica e comicità. L'evento si svolge tutto nella piazza centrale della città e termina in serata. La partecipazione è aperta a tutti e l'ingresso è gratuito.