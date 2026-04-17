Il Rotary Club Pisa e la Fondazione Arpa hanno collaborato con la Direzione della Casa Circondariale “Don Bosco” di Pisa per avviare un progetto intitolato “Il potere della musica nel cammino di rinascita”. L’iniziativa mira a utilizzare la musica come strumento di rieducazione all’interno del carcere, coinvolgendo i detenuti in attività che favoriscono il percorso di reinserimento sociale. L’evento si è svolto il 17 aprile 2026.

Pisa, 17 aprile 2026 - Il Rotary Club Pisa e la Fondazione Arpa sono stati protagonisti, al fianco della Direzione della Casa Circondariale “Don Bosco” di Pisa, dell’iniziativa “Il potere della musica nel cammino di rinascita”. Un progetto che ha visto le due istituzioni impegnate in prima linea nella promozione e valorizzazione dell’arte come strumento di dialogo, inclusione e crescita personale, all’interno di un contesto complesso e delicato come quello carcerario. Protagonisti dell’evento sono stati il soprano Maria Luigia Borsi e il Duo Baldo (Brad Repp e Aldo Gentileschi), artisti testimonial della Fondazione Arpa, che hanno dato vita a uno spettacolo originale capace di unire musica e comicità, superando i confini del concerto tradizionale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Musica e rieducazione al carcere Don Bosco

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