Co-WowHousing! il 5 giugno a piazza Don Bosco la festa finale del co-housing

Il 5 giugno si terrà a piazza Don Bosco, nel Municipio VII, la festa finale del festival del co-housing organizzato da Roma Capitale. L’evento prevede musica, spettacoli e magia, rappresentando l’ultimo appuntamento della manifestazione dedicata a questo tema. La manifestazione si svolgerà nel centro della piazza e coinvolgerà il pubblico con diverse attività di intrattenimento.

Musica, magia e spettacolo per l'ultimo appuntamento del festival del co-housing organizzato da Roma Capitale, in programma il 5 giugno a piazza Don Bosco, nel cuore del Municipio VII. L'evento, a ingresso gratuito, si chiama Co-WowHousing! e punta a unire intrattenimento e riflessione sui temi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Co-WowHousing: la grande festa del co-housing a RomaL’evento finale del Festival del Co-Housing di Roma Capitale si svolge con una festa all’aperto.

Co-WowHousing!, la festa del Festival del Co-Housing di Roma CapitaleIl 5 giugno in piazza don Bosco si svolgerà l'ultimo evento del Festival del Co-Housing di Roma Capitale, intitolato Co-WowHousing.

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