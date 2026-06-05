Arezzo, 5 giugno 2026 – È nata un’azienda nel settore agricolo grazie al premio di primo insediamento per giovani agricoltori. Il nuovo insediamento si trova in provincia e rappresenta un risultato diretto di questa iniziativa. La creazione dell’azienda è stata possibile grazie al supporto di un premio dedicato ai giovani che avviano attività agricole. La notizia riguarda un passo importante per il settore, che continua a affrontare sfide nel comparto zootecnico.

Arezzo, 5 giugno 2026 – In un periodo in cui il comparto zootecnico continua a fare i conti con difficoltà economiche, aumento dei costi di produzione e una costante riduzione del numero degli allevamenti, la nascita di una nuova azienda agricola rappresenta una notizia che va in controtendenza e che guarda con fiducia al futuro del settore. Nei giorni scorsi è stata inaugurata l’Azienda Agricola Capriola, la nuova impresa fondata da Alessio Guidelli e Miron Teodora-Alexandra, che ha scelto di puntare sull’allevamento di bovini e suini e sulla valorizzazione della filiera corta attraverso la vendita diretta delle carni. Per Guidelli, già titolare di una macelleria nella frazione di San Giuliano, si tratta della naturale evoluzione di un percorso professionale maturato nel settore della carne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cna, “Ad Arezzo nasce l’azienda Capriola, risultato ottenuto con il premio di primo insediamento giovani agricoltori”

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