Aperto il bando regionale primo insediamento giovani agricoltori

Da ilpiacenza.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato aperto un bando regionale dedicato ai giovani agricoltori che intendono insediarsi per la prima volta nel settore. La misura, denominata SRE01, permette di accedere a finanziamenti specifici, e nello stesso tempo è possibile partecipare a investimenti aziendali tramite la modalità integrata SRD01. La comunicazione è stata resa nota da Confagricoltura Piacenza.

Confagricoltura Piacenza rende noto che è aperto il bando regionale per il primo insediamento dei giovani agricoltori (intervento SRE01), con possibilità di accesso contestuale agli investimenti aziendali (SRD01) attraverso la modalità integrata. La misura, che sostiene i giovani agricoltori e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Bando Insediamento Giovani agricoltori 2026

Video Bando Insediamento Giovani agricoltori 2026

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