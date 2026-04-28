Aperto il bando regionale primo insediamento giovani agricoltori

È stato aperto un bando regionale dedicato ai giovani agricoltori che intendono insediarsi per la prima volta nel settore. La misura, denominata SRE01, permette di accedere a finanziamenti specifici, e nello stesso tempo è possibile partecipare a investimenti aziendali tramite la modalità integrata SRD01. La comunicazione è stata resa nota da Confagricoltura Piacenza.

Confagricoltura Piacenza rende noto che è aperto il bando regionale per il primo insediamento dei giovani agricoltori (intervento SRE01), con possibilità di accesso contestuale agli investimenti aziendali (SRD01) attraverso la modalità integrata. La misura, che sostiene i giovani agricoltori e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Bando Insediamento Giovani agricoltori 2026 Notizie correlate Dalla Regione 10 milioni per sostenere l'insediamento dei giovani agricoltori: contributi fino a 70mila euroGià disponibile l'avviso sulla piattaforma Sian: le domande vanno presentate entro il 10 aprile. Bando Generazione Terra: 100mila euro per i giovani agricoltori? Cosa sapere Ismea apre il bando Generazione Terra per giovani agricoltori sotto i 41 anni fino al 19 maggio. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Al via il bando per azioni di marketing per la promozione turistica della destinazione Marche; Bando Progetti Integrati di Filiera 2026-2029 – Prima annualità; M-ERA.NET Call 2026: aperto lo sportello per la presentazione delle domande; Marketing ed eventi utili alla promozione turistica delle Marche, al via il bando regionale. Aperto il bando regionale primo insediamento giovani agricoltoriÈ un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più ... ilpiacenza.it Empoli, ancora aperto il bando per Funzionario Educatore 0-6: candidature fino al 13 maggio 2026È aperto fino al 13 maggio 2026 il bando di concorso per un posto a tempo pieno e indeterminato come Funzionario Educatore 0-6. gonews.it Emergenza igienica a Fondo Fucile: fogna a cielo aperto da 4 mesi. L’Amam: “Guasto privato” Liquami e insetti a pochi passi dalle case in via 37F a Messina. L'amministratore unico Ruello: "Una volta avuto il titolo di proprietà, interverremo. Non ci siamo mai ti - facebook.com facebook Beatrice Venezi, scontro aperto con l'orchestra del Teatro La Fenice: "Si passano il posto di padre in figlio" x.com