Un caso di infezione da Clostridioides difficile è stato segnalato in una scuola, con studenti che presentano mal di pancia, diarrea e dolori addominali. Si tratta di un batterio che può causare disturbi intestinali e si trasmette attraverso il contatto con superfici contaminate. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e hanno avviato le procedure di controllo e sanificazione delle strutture. Nessuna informazione sulle eventuali misure di isolamento o sui numeri dei soggetti coinvolti.

Mal di pancia, diarrea, dolori addominali? Non sempre il colpevole è un virus. “All’origine potrebbe esserci il Clostridioides difficile (in precedenza noto come Clostridium difficile), un batterio che può colonizzare l’intestino umano e che, in particolari condizioni, può provocare disturbi gastrointestinali, soprattutto diarrea, dolori addominali e, nei casi più importanti, una vera e propria colite. La sua peculiarità è la capacità di produrre spore molto resistenti nell’ambiente, che possono persistere a lungo su superfici e oggetti”. A spiegarlo a LaSalute di LaPresse è il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva all’Università Statale di Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Lapresse.it - Clostridioides difficile e disturbi intestinali, se il batterio arriva a scuola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Clostridium Difficile and Leaky Gut - Podcast

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Infezione da Clostridioides difficile, accordo IdB-Nestlé per trattamento Vowst in Europa

Dietro i disturbi intestinali può nascondersi lo stress vissuto da bambini: lo studio della NYUUno studio condotto dalla New York University ha esaminato l'impatto dello stress vissuto durante l'infanzia sui disturbi intestinali.