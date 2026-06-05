Clostridioides difficile e disturbi intestinali se il batterio arriva a scuola

Da lapresse.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un caso di infezione da Clostridioides difficile è stato segnalato in una scuola, con studenti che presentano mal di pancia, diarrea e dolori addominali. Si tratta di un batterio che può causare disturbi intestinali e si trasmette attraverso il contatto con superfici contaminate. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e hanno avviato le procedure di controllo e sanificazione delle strutture. Nessuna informazione sulle eventuali misure di isolamento o sui numeri dei soggetti coinvolti.

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Mal di pancia, diarrea, dolori addominali? Non sempre il colpevole è un virus. “All’origine potrebbe esserci il Clostridioides difficile (in precedenza noto come Clostridium difficile), un batterio che può colonizzare l’intestino umano e che, in particolari condizioni, può provocare disturbi gastrointestinali, soprattutto diarrea, dolori addominali e, nei casi più importanti, una vera e propria colite. La sua peculiarità è la capacità di produrre spore molto resistenti nell’ambiente, che possono persistere a lungo su superfici e oggetti”. A spiegarlo a LaSalute di LaPresse è il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva  all’Università Statale di Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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