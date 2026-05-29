IdB Holding S.p.A. ha siglato un accordo con Nestlé per distribuire il trattamento Vowst contro l'infezione da Clostridioides difficile in Europa. Vowst è un prodotto destinato al trattamento di questa infezione, che può causare complicanze gastrointestinali. L'accordo riguarda la commercializzazione del farmaco nel mercato europeo, senza ulteriori dettagli su tempistiche o condizioni specifiche. La partnership si focalizza sulla diffusione e disponibilità del trattamento in vari paesi europei.

Roma, 29 mag. (Adnkronos Salute) - IdB Holding S.p.A. (IdB), leader globale negli ingredienti attivi derivati da piante medicinali e nelle loro applicazioni nei settori farmaceutico e degli integratori alimentari, nonché nei principi attivi altamente potenti, e Nestlé Health Science, leader globale nella scienza della nutrizione, hanno annunciato di aver siglato un accordo di licenza per lo sviluppo e, previa approvazione regolatoria da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), per la commercializzazione di Vowst® (fecal microbiota spores, live-brpk) in Europa. Vowst è un live biotherapeutic product (Lbp) somministrato per via orale, indicato negli Stati Uniti per prevenire la ricorrenza dell'infezione da Clostridioides difficile (rCdi) in soggetti di età pari o superiore a 18 anni, a seguito di trattamento antibiotico per rCdi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Infezione da Clostridioides difficile, accordo IdB-Nestlé per trattamento Vowst in Europa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

I microbiologi dell’Europa: "L’infezione non è mutata. Resta a bassa trasmissione"I microbiologi europei affermano che l’infezione rimane stabile con una trasmissione limitata.

Nestlé annuncia 185 esuberi in Italia. I sindacati: “Decisione dettata da logiche finanziarie”Nestlé Italia ha comunicato la perdita di 185 posti di lavoro nelle sue funzioni impiegatizie, con un'attenzione particolare alla sede di Assago,...