Dietro i disturbi intestinali può nascondersi lo stress vissuto da bambini | lo studio della NYU
Uno studio condotto dalla New York University ha esaminato l'impatto dello stress vissuto durante l'infanzia sui disturbi intestinali. I ricercatori hanno analizzato i dati di diversi soggetti, evidenziando come le esperienze di stress nei primi anni di vita possano influenzare la salute intestinale da adulti. I risultati indicano un legame tra le esperienze precoci e l'insorgenza di problemi intestinali in età avanzata.
Un vasto studio della New York University ha analizzato gli effetti dello stress precoce sul collegamento cervello-intestino: i risultati mostrano che lo stress durante i primi anni di vita aumenta il rischio di sviluppare disturbi intestinali in età adulta.🔗 Leggi su Fanpage.it
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