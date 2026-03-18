Confermata la condanna a Vendemini

La Corte di Cassazione ha confermato due condanne nel processo legato all'operazione ’Decollo money’. La sentenza chiude definitivamente il procedimento giudiziario avviato dopo le indagini sulla vicenda. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta il risultato finale del procedimento legale. La conferma delle condanne riguarda le persone coinvolte nell'inchiesta.

La Corte di Cassazione ha chiuso con due condanne il processo nato dall’operazione ’Decollo money’ scattata, con il coordinamento della Dda di Catanzaro, nel mese di luglio del 2011 per far luce su un tentativo di riciclaggio del denaro presunto provento del narcotraffico di cocaina messo in piedi dal broker della cocaina Vincenzo Barbieri, ucciso a San Calogero, nel Vibonese, nel marzo del 2011. La seconda sezione penale della Cassazione ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro nel giugno dello scorso anno, a sua volta confermativa del verdetto di primo grado emesso dal Tribunale collegiale di Vibo Valentia il 20 aprile 2021. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Confermata la condanna a Vendemini Articoli correlati Corinaldo, confermata la condannaÈ stato respinto il ricorso del 27enne Riccardo Marchi, coinvolto nell’assalto con lo spray al peperoncino durante il concerto di Sfera Ebbasta:... Leggi anche: Sparo dopo la lite, condanna confermata: 12 anni Tutti gli aggiornamenti su Confermata la condanna a Vendemini Temi più discussi: Irene Pivetti condannata per aver portato avanti un proposito criminoso; Confermata la condanna per l'Arsenio Lupin di Foggia: con la sua banda svaligiò il caveau dell’ex Banco di Napoli; Irene Pivetti e la motivazione della condanna, i giudici: Proposito criminoso di lunga durata; Pivetti, confermata la condanna a 4 anni: Ha cercato di giustificare l’ingiustificabile. Messina, prestiti con tassi usurai: confermata in appello condanna a 4 anniSi chiude anche in appello con la conferma della condanna il processo per una storia di usura. La Corte d’appello ha confermato la condanna a 4 anni decisa dal tribunale ad ottobre 2024 nei confronti ... messina.gazzettadelsud.it Alessandria, l’Appello conferma la condanna per Naike Rivelli: Diffamò Barbara d’UrsoConfermata in Corte d'Appello a Torino la condanna nei confronti di Naike Rivelli. Era accusata di diffamazione. Parte lesa Barbara d'Urso ... ilpiccolo.net OnePodcast. . La terza stagione è ufficialmente confermata! Quanto siamo carichi all’idea di rivedere i nostri personaggi preferiti nel live action di One Piece Per ingannare l’attesa, ecco 3 film che ci hanno fatto rivivere le stesse atmosfere avventurose e - facebook.com facebook Alessia Savo (FdI) confermata presidente della commissione Sanità Confermati anche i due vicepresidenti: Orlando Tripodi (FI) e Rodolfo Lena (Pd) Leggi la notizia x.com