Griffe false confermata la condanna

Una società che si presentava come un’azienda di calzature e accessori è stata condannata per aver gestito un laboratorio illegale dedicato alla produzione di prodotti falsificati di marchi noti. La scoperta ha portato alla confisca di numerosi articoli contraffatti e all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Le indagini hanno verificato che l’attività operava senza autorizzazioni, producendo articoli con marchi falsificati e vendendoli sul mercato. La sentenza ha confermato la condanna per questa attività illegale.

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Apparentemente era un’impresa come le altre, che produceva calzature e accessori, ma si è scoperto che in realtà era un vero e proprio laboratorio clandestino per la realizzazione prodotti di marchi griffati contraffatti. La scoperta era stata fatta dai militari della Guardia di Finanza di Fermo, che all’epoca aveva messo a segno un sequestro imponente al di là dei numeri, davvero considerevoli, soprattutto per l’intero valore della merce che ammontava, da una stima effettuata, ad oltre un milione di euro. Per questo motivo il titolare dell’azienda, un imprenditore di Porto Sant’Elpidio, era finito davanti al giudice del tribunale di Fermo e, al termine del processo era stato condannato a un anno e otto mesi per il reato di contraffazione, alterazione e uso di marchi o segni distintivi e di brevetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Griffe false, confermata la condanna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Tale of Two Cities | Complete Edition 2/2 | Book 3 & Review | For Sleep Sullo stesso argomento "Borselli con griffe false alla fiera di paese": assolto commercianteUn uomo di 33 anni di Ravanusa è stato assolto dal tribunale di Patti dopo essere stato sorpreso a vendere borselli con il marchio “Nike” falsificato. Corinaldo, confermata la condannaÈ stato respinto il ricorso del 27enne Riccardo Marchi, coinvolto nell’assalto con lo spray al peperoncino durante il concerto di Sfera Ebbasta:...