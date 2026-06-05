Classica di Bruxelles 2026 | i velocisti si sfidano in Belgio Meeus e Pithie favoriti

Notizia in breve

I velocisti si sfidano sulla classica di Bruxelles, in Belgio, nel calendario ciclistico 2026. Tra i favoriti ci sono Meeus e Pithie. La corsa si disputa dopo il Giro di Vallonia e si inserisce tra le competizioni di preparazione al Tour de France, come il Giro di Svizzera e il Tour Auvergne – Rhône-Alpes. La gara si svolge su un percorso pianeggiante, con tratti di strade cittadine e alcune salite leggere.