Classica di Bruxelles 2026 | i velocisti si sfidano in Belgio Meeus e Pithie favoriti

Da oasport.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I velocisti si sfidano sulla classica di Bruxelles, in Belgio, nel calendario ciclistico 2026. Tra i favoriti ci sono Meeus e Pithie. La corsa si disputa dopo il Giro di Vallonia e si inserisce tra le competizioni di preparazione al Tour de France, come il Giro di Svizzera e il Tour Auvergne – Rhône-Alpes. La gara si svolge su un percorso pianeggiante, con tratti di strade cittadine e alcune salite leggere.

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Calendario di ciclismo che prosegue senza soste. Non solo le corse di preparazione al Tour de France come Giro di Svizzera e l’ex Delfinato (ora Tour Auvergne – Rhône-Alpes), spazio anche in Belgio alla Classica di Bruxelles che segue il Giro di Vallonia. PERCORSO. 206 chilometri da percorrere con partenza da Etterbeek ed arrivo nella capitale. Dopo un primo segmento in linea di circa ottanta chilometri già piuttosto movimentato, i momenti decisivi arriveranno soprattutto nel circuito previsto nella parte centrale della corsa. Questo anello, da percorrere due volte e mezzo, includerà complessivamente tre passaggi sugli strappi del Kapelmuur, del Bosberg e del Congoberg. 🔗 Leggi su Oasport.it

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