Giro d’Italia 2026 si chiude a Roma con una tappa per velocisti Percorso favoriti e orari tv

Il Giro d’Italia 2026 si concluderà a Roma con una tappa dedicata ai velocisti. La corsa si chiuderà con un percorso che prevede una frazione adatta agli specialisti delle ruote veloci. La gara si svolgerà dal 6 al 29 maggio, con le ultime tappe in pianura e un arrivo in volata. La finale sarà trasmessa in diretta televisiva, con orari da definire. La corsa vedrà protagonisti favoriti tra cui alcuni dei principali velocisti e scalatori.

Piancavallo, 30 maggio 2026 – Altro arrivo in salita e altra vittoria di Jonas Vingegaard. Il leader della Visma ha messo il sigillo sul suo Giro d’Italia vincendo la ventesima tappa in vetta a Piancavallo, a chiudere una corsa rosa dominata in lungo e in largo in ogni tappa di montagna. Lo dice il distacco del secondo, il concreto Felix Gall, ovvero 5’22”, mentre il podio è completato da Jai Hindley, che ha superato ieri Arensman e mantenuto a Piancavalo il margine: per l’australiano terzo posto a 6’25” da Vingegaard con l’olandese quarto a 7’02”. Gli italiani, privi di Pelizzari uscito presto di classifica, si sono dovuti accontentare dell’ottavo posto di un ottimo Davide Piganzoli a 10’52”, di poco davanti a Damiano Caruso, nono a 38 anni con 11’24” di ritardo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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