Una corsa ormai storica del calendario, giunta alla sua 50ma edizione, che va praticamente ad aprire il periodo delle Classiche del Nord. Non è più la Tre Giorni di La Panne, è diventata la Ronde Van Brugge ed andrà in scena domani. PERCORSO. 202,9 chilometri con partenza ed arrivo nella località che dà il nome alla corsa. Ad andare a guardare l’altimetria c’è poco da sottolineare, di salite neanche l’ombra. Dopo un primo tratto si entrerà nel circuito da percorrere tre volte dove l’unico pericolo sarà il chilometro e poco più di pavé di Brieversweg. Praticamente scontata la volata finale. FAVORITI. Il nome più atteso è sicuramente quello del padrone di casa Jasper Philipsen, già vincitore di due edizioni tra 2023 e 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ronde Van Brugge 2026: cambia il nome, ma resta una classica per velocisti. Jasper Philipsen favorito

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