Camorra blitz contro il clan dei Casalesi | l' asse con la ’ndrangheta e il clan Bellocco per il traffico di droga

Le forze dell'ordine hanno effettuato un'operazione contro il clan dei Casalesi, coinvolgendo anche collegamenti con la ’ndrangheta e il clan Bellocco, nel settore del traffico di droga. Durante le indagini sono state sequestrate mazzette che variavano tra i 15.000 e oltre 125.000 euro, imposte su atti di compravendita dalla fazione Zagaria del clan.

Mazzette di importo tra i 15.000 e oltre 125.000 euro venivano imposte su atti di compravendita dalla fazione Zagaria del clan dei Casalesi. Il dato emerge dalle indagini coordinate dal procuratore aggiunto di Napoli Michele De Prete, che ha portata all’esecuzione di misure cautelari per 23 indagati della fazione Zagaria della cosca. «In questa indagine abbiamo tutta la gamma dei reati tipici di una famiglia storica come gli Zagaria - sottolinea il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri a margine della conferenza stampa sull'operazione - qui leggendo i capi di imputazione, si evince come questa famiglia controllava il respiro anche nella compravendita di un terreno, nella compravendita di un’azienda. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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