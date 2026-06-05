Clamoroso Lobotka lascia il Napoli per la Juve? Il ruolo di Spalletti e il sostituto di Manna

Stanislav Lobotka potrebbe lasciare il Napoli per trasferirsi alla Juventus. Il centrocampista slovacco, protagonista nelle ultime stagioni, è finito nel mirino della società torinese. La Juventus sta valutando un investimento per rinforzare il reparto centrale, senza ancora aver definito i dettagli dell'operazione. La trattativa non è ufficiale e non ci sono conferme sulla possibilità di un trasferimento imminente.

Stanislav Lobotka torna al centro delle voci di mercato. Il centrocampista slovacco, pilastro del Napoli nelle ultime stagioni, sarebbe finito nel mirino della Juventus, che starebbe valutando un innesto di esperienza e qualità per rinforzare il centrocampo. Sullo sfondo resta anche il tema del rinnovo con il club azzurro. Una situazione ancora tutta da definire, ma che potrebbe incidere in modo importante sui piani di mercato delle due società. Lobotka tra Napoli e Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il futuro di Stanislav Lobotka sarebbe ancora aperto. Il Napoli continua a spingere per il rinnovo del contratto del regista slovacco, ma il giocatore avrebbe deciso di prendersi del tempo prima di prendere una decisione definitiva. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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