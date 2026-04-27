Galatasaray-Fenerbahce Osimhen beffa Skriniar E che celebrazione con Icardi!

Il derby tra Galatasaray e Fenerbahce si è concluso con una vittoria per 3-0 per il Galatasaray, grazie ai gol di Osimhen e al contributo di Icardi. Durante l'incontro, Osimhen ha segnato superando Skriniar, mentre Icardi ha festeggiato con una celebrazione significativa. La partita ha acceso l'interesse dei tifosi e ha portato il Galatasaray più vicino alla conquista del titolo nazionale.

Il derby tra Galatasaray e Fenerbahce incendia la Turchia. La partita finisce 3-0 per il Galatasaray di Osimhen e Icardi, ora sempre più vicino alla vittoria del campionato. Proprio Victor Osimhen apre le danze con un gol al volo, mentre Yilmaz e Torreira completano l'opera. La celebrazione a fine match con capitan Icardi è da brividi. .🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Galatasaray-Fenerbahce, Osimhen beffa Skriniar. E che celebrazione con Icardi! Notizie correlate Icardi si scalda per la Juve: tris col Galatasaray in campionato (con due assist di Osimhen)Le tre reti di Icardi nell’ultimo turno di campionato contro l’Eyupspor sono un chiaro messaggio alla Juve e a Spalletti: il capitano del Galatasaray... Convocati Galatasaray per la sfida con la Juventus: Osimhen e Icardi ci sono, ecco la lista ufficialeNel contesto dei playoff di Champions League, la sfida tra Juventus e Galatasaray si gioca all’Allianz Stadium, con il club turco determinato a... Approfondimenti e contenuti Il Galatasaray asfalta 3-0 il Fenerbahce e vola a +7: Osimhen-gol, 22' per LangLa vittoria della squadra guidata da Buruk pesa tantissimo nella corsa al titolo: il Galatasaray allunga infatti a +7 sul Fenerbahce. tuttonapoli.net Il Galatasaray degli ex italiani affonda il Fenerbahce: tre goal, dieci ammoniti, un espulso e un rigore sbagliato. Osimhen vicino al titoloNella domenica di calcio europeo un dei big match si è giocato in Turchia, dove nella 31a giornata della Super Lig si sono affrontate prima contro seconda: Galatasaray-Fenerbahce, l'eterna sfida che s ... calciomercato.com