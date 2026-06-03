Matteo Berrettini si è ritirato dai quarti di finale di Roland Garros a causa di un problema muscolare. Arnaldi ha quindi avanzato in semifinale dopo la rinuncia dell’avversario. La partita si era interrotta prima della conclusione prevista, lasciando il risultato ancora aperto. Nel frattempo, Arnaldi sfiderà Cobolli in semifinale. La rinuncia di Berrettini ha determinato un cambio nel programma del torneo.

PARIGI – Finale amaro per il derby italiano nei quarti di finale del Roland Garros. Matteo Berrettini si è ritirato per un problema muscolare quando era sotto 7-5, 5-2 con Matteo Arnaldi, che dunque accede alla semifinale del torneo dove affronterà Flavio Cobolli. Purtroppo non c’è pace per Matteo Berrettini. L’azzurro, come detto, è stato costretto a ritirarsi nel derby dei quarti di finale del Roland Garros contro Matteo Arnaldi, che vola quindi in semifinale per sfidare Flavio Cobolli nel match che vale un posto in finale. Brrettini, partito alla grande con due break e un vantaggio di 3-0, si è fatto rimontare da Arnaldi che ha risalito poi la china per conquistare il primo set. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Arnaldi in semifinale contro Cobolli al Roland Garros. Berrettini si ritira per un problema muscolare

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Si ritira Berrettini! Semifinale Arnaldi-Cobolli al RG

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