Fondo cassa da 7,4 milioni e più risorse accantonate | rendiconto 2025 positivo per il Comune di Città Sant' Angelo

Il Comune di Città Sant'Angelo ha approvato il rendiconto di gestione 2025 in occasione dell’ultimo consiglio comunale, registrando un saldo positivo. Il fondo cassa si attesta a oltre 7,4 milioni di euro, con un avanzo libero di circa 821 mila euro. Rispetto all’anno precedente, quando il fondo era di 5,8 milioni, si nota un incremento dei fondi accantonati e delle risorse disponibili.

Un fondo cassa da 7,4 milioni di euro e 821 mila euro di avanzo libero. Chiude in positivo il rendiconto di gestione del Comune di Città Sant’angelo approvato nell’ultimo consiglio comunale e i numeri, in crescita come testimoniano l’aumento sia del fondo cassa che nel 2024 era di 5,8 milioni.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Via libera al rendiconto 2025: cassa oltre 325 milioni e investimenti a quota 305,6 milioniIl Consiglio comunale ha approvato il rendiconto d’esercizio 2025 del Comune di Firenze, insieme alla verifica dello stato di attuazione dei... Un fondo cassa di 16 milioni per il ComuneIl Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia ha approvato il Rendiconto della gestione 2025, che delinea la solidità finanziaria dell’Ente e la... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Rendiconto bilancio 2025; Più spese che entrate, Mauro: Comune miope; Approvato il rendiconto della gestione 2025 del Comune di Siena; Valledoria, da Comune in crisi a oltre 6 milioni in cassa. Bari, Palazzo di Città batte cassa ma l’asta da 13 mln va desertaBARI - Sulla carta avrebbero potuto fruttare un bel bottino da oltre 13 milioni di euro (rilanci esclusi) da destinare alla manutenzione degli edifici pubblici e degli alloggi popolari. Ma alla fine ... lagazzettadelmezzogiorno.it Assemblea Annuale A.L.I.Ce.: il Comune di Città della Pieve celebra un anno di impegno sociale e sanitario. Nocentini: "Un pilastro fondamentale per la nostra comunità" Si è svolta ieri pomeriggio, nella prestigiosa cornice della Sala delle Muse a Palazzo - facebook.com facebook