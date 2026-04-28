Maccastorna paese più ricco d' Italia il reddito medio pro capite dei 76 abitanti supera i 72 mila euro annui

Maccastorna, con una popolazione di appena 76 abitanti, si distingue come il comune più ricco d’Italia. I dati mostrano che il reddito medio pro capite supera i 72.000 euro all’anno. La cifra si basa su statistiche ufficiali e riguarda esclusivamente questa piccola comunità. La sua posizione è stata confermata da recenti rapporti che analizzano il livello di reddito dei vari comuni italiani.

Va al comune di Maccastorna lo scettro di comune più ricco d’Italia. Con appena 76 contribuenti, il piccolo paesino nel Lodigiano si è aggiudicato il primato sul reddito medio complessivo più alto in tutto il territorio nazionale, 72.157 euro, secondo le dichiarazioni dei redditi del 2025. A svelarlo è l’analisi di Excellera, che ha stilato la classifica sui dati del ministero dell’Economia. Maccastorna paese più ricco d’Italia Stando all’indagine relativa all’anno fiscale 2024, dell’istituto di ricerca della società di consulenza, il comune in provincia di Lodi vola al primo posto con un balzo del +195,8% e di ben 1.983 posizioni rispetto all’anno fiscale precedente.🔗 Leggi su Virgilio.it

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