Cisgiordania l’incendio tra i villaggi palestinesi di Deir Ibzi e al-Janiya

Da lapresse.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio si è sviluppato tra i villaggi palestinesi di Deir Ibzi e al-Janiya in Cisgiordania. Gli aerei israeliani sono intervenuti per tentare di spegnere le fiamme nella zona in cui si trovano anche coloni israeliani.

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Un grande incendio è divampato tra i villaggi palestinesi di Deir Ibzi e al-Janiya: gli aerei israeliani hanno tentato di contenere i rogo nella zona in cui erano presenti coloni israeliani. Né i funzionari israeliani né quelli palestinesi hanato la causa dell’incendio ma l’area è sotto il controllo militare e civile israeliano e non è accessibile ai palestinesi, ha affermato il capo del vicino consiglio del villaggio di al-Janiya. Gli attacchi incendiari contro terre e proprietà palestinesi sono diventati una tattica sempre più comune utilizzata dai coloni israeliani in Cisgiordania, compresi i blocchi di insediamenti vicino a Ramallah.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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