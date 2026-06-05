Un grande incendio è divampato tra i villaggi palestinesi di Deir Ibzi e al-Janiya: gli aerei israeliani hanno tentato di contenere i rogo nella zona in cui erano presenti coloni israeliani. Né i funzionari israeliani né quelli palestinesi hanato la causa dell’incendio ma l’area è sotto il controllo militare e civile israeliano e non è accessibile ai palestinesi, ha affermato il capo del vicino consiglio del villaggio di al-Janiya. Gli attacchi incendiari contro terre e proprietà palestinesi sono diventati una tattica sempre più comune utilizzata dai coloni israeliani in Cisgiordania, compresi i blocchi di insediamenti vicino a Ramallah.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cisgiordania, l’incendio tra i villaggi palestinesi di Deir Ibzi e al-Janiya

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Israeli settlers burn cars and injure nine in attacks on Palestinian village

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