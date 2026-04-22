Modena con la Cisgiordania | al via la raccolta fondi per accogliere bambini palestinesi

È partita a Modena una raccolta fondi dedicata a un progetto di solidarietà che coinvolge bambini palestinesi di età compresa tra 10 e 12 anni provenienti da Taybeh, in Cisgiordania. L'obiettivo è sostenere l'accoglienza di questi bambini nella città, attraverso iniziative di donazione aperte alla partecipazione pubblica. La proposta mira a creare un ponte tra le due comunità, con l'intento di favorire momenti di scambio e integrazione.

Parte la raccolta di donazioni a sostegno di "Modena con Taybeh", un progetto di solidarietà e accoglienza a Modena di un gruppo di bambinei palestinesi (10–12 anni) provenienti da Taybeh, in Cisgiordania.L’iniziativa è promossa da una rete di associazioni locali che, col patrocinio del Comune.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Tumori, una casa per i bambini in cura: al via la raccolta fondi per i pazienti del Sant’OrsolaBologna, 12 febbraio 2026 – Una casa in più per i bambini affetti da tumore e per le loro famiglie: è l’obiettivo di Ageop Ricerca, che con la... Un nuovo muro dividerà la Cisgiordania: con la scusa della guerra in Iran Israele caccia altri palestinesiIl governo di Israele avviato i lavori per costruire un ponte che divida la valle del Giordano dalla Giordania.