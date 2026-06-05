Circonvallazione Almirante pulizia straordinaria per gli impianti fognari del sottopassaggio

Dopo l'ultimo allagamento causato dai forti temporali di maggio, il Comune ha avviato lavori di pulizia straordinaria degli impianti fognari nel sottopassaggio di via Garbini, sulla circonvallazione Giorgio Almirante. L’intervento mira a prevenire ulteriori allagamenti e a migliorare la gestione delle acque piovane. La zona è stata temporaneamente chiusa durante le operazioni, che prevedono la rimozione di detriti e la verifica dei sistemi di scarico. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di completamento.

Dopo l'ennesimo allagamento che ha bloccato il sottopassaggio di via Garbini, sulla circonvallazione Giorgio Almirante, durante i forti temporali che hanno colpito Viterbo nel mese di maggio, il comune ha deciso di correre ai ripari. Gli uffici di via Ascenzi si sono attivati per risolvere in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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