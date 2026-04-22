Laghetto del Parco della Pace al via gli interventi di manutenzione straordinaria e pulizia dello specchio d’acqua

Martedì mattina sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria e pulizia del laghetto all’interno del Parco della Pace. Le operazioni prevedono interventi di recupero e sistemazione dello specchio d’acqua, che riguarderanno anche eventuali lavori di bonifica e riqualificazione delle aree circostanti. La manutenzione mira a migliorare le condizioni del laghetto e a garantire una maggiore pulizia dell’ambiente naturale presente nel parco.

Sono partiti martedì mattina i lavori di manutenzione straordinaria del laghetto all’interno del Parco della Pace. L’intervento ha preso il via con la rimozione dei fanghi accumulati nel sistema di ricircolo dell’acqua. Si è proseguito con la pulizia dei punti più critici del fondale, dove si.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Villa Pace, al via la manutenzione straordinaria del parco fioraneseQuesta settimana è iniziato un intervento straordinario di manutenzione nel parco di Villa Pace, in centro a Fiorano Modenese, allo scopo di... Manutenzione straordinaria al campo del Parco del RicordoSono iniziati in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria al campetto da calcio situato all’interno del Parco del Ricordo a Poggio... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Riapre il parco Marenzi: nuovo laghetto e oasi per la biodiversità - Foto; Parco della Resistenza: l’Amministrazione al lavoro per una soluzione definitiva per il problema dell’eccessiva produzione algale nei laghetti; Parco Naturale Regionale dell'Aveto: Iniziative ed eventi: Dalla Natura alla Solidarietà; La nuova stagione del parco Marenzi: riapre dopo i lavori di ripristino del laghetto. Cattolica, al via manutenzione del laghetto del Parco della PaceSono partiti martedì mattina i lavori di manutenzione straordinaria del laghetto all’interno del Parco della Pace di Cattolica. L’intervento ha preso il via con la rimozione dei fanghi accumulati nel ... altarimini.it La nuova stagione del parco Marenzi: riapre dopo i lavori di ripristino del laghettoCon l’estate alle porte il Parco Marenzi, polmone verde della città di Bergamo riapre ai cittadini che sono in cerca di un luogo tranquillo dove poter passeggiare, leggere, rilassarsi e fuggire anche ... bergamonews.it IL LAGHETTO DEL PARCO DI RIMINI - facebook.com facebook