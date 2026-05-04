Viterbo blocchi al nord | caos viabilità sulla circonvallazione Almirante

A Viterbo, sulla circonvallazione Almirante, sono stati istituiti blocchi lungo alcuni tratti, creando disagi alla circolazione. I tratti tra Ellera e Teverina resteranno chiusi fino a giovedì, mentre i mezzi pesanti stanno influendo sulla rampa di accesso al cimitero. La viabilità sulla strada principale risulta significativamente rallentata a causa delle restrizioni e delle limitazioni imposte ai veicoli.

? Cosa scoprirai Quali tratti tra Ellera e Teverina rimarranno chiusi fino a giovedì?. Come influiranno i mezzi pesanti sulla rampa verso il cimitero?. Quando si verificheranno i blocchi temporanei per il trasporto delle travi?. Quali deviazioni dovranno seguire i conducenti per evitare il cantiere?.? In Breve Blocchi rampa Teverina-cimitero per 20 minuti martedì 5 e mercoledì 6 maggio.. Transito mezzi pesanti limitato a due manovre specifiche tra il 5 e il 6 maggio.. Deviazioni attive per tratti Ellera-Teverina e direzione via Genova verso Tuscania.. Ripristino normale viabilità previsto per giovedì 8 maggio dopo i lavori.. Dal lunedì 4 maggio 2026 la circolazione stradale nel quadrante nord di Viterbo subisce pesanti restrizioni a causa di lavori volti al miglioramento della viabilità sulla circonvallazione Almirante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbo, blocchi al nord: caos viabilità sulla circonvallazione Almirante Notizie correlate Chiude tratto della circonvallazione Almirante per quattro giorni: tutte le informazioniCantiere per la realizzazione del ponte ciclopedonale che collegherà Santa Lucia a Santa Barbara e nuovo svincolo in entrata per quest'ultimo... Caos sulla circonvallazione, Cisal: "Situazione non più tollerabile"“Quanto successo ieri mattina alla circonvallazione di Catania, altro non è che la rappresentazione plastica di una situazione amministrativa... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Viterbo – Lavori sul quadrante Nord, chiuso un tratto della circonvallazione Almirante; Weekend positivo per il Tennis club Viterbo Giorgio Barili.