Cinque secondi di terrore per 50 euro | anziana scippata finisce in ospedale

Un’anziana di 80 anni è stata vittima di uno scippo in via Re Federico a Ribera. In pochi secondi, un uomo l’ha avvicinata e le ha sottratto la borsa, portando via circa 50 euro. La donna, dopo l’aggressione avvenuta di mattina, è stata portata in ospedale per controlli. L’episodio si è verificato in un breve lasso di tempo, circa cinque secondi. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Ottantenne avvicinata e scippata in una manciata di secondi in via Re Federico. E' accaduto a Ribera, di mattina. La pensionata stava percorrendo la strada quando, all'improvviso appunto, le si è parata davanti una giovane donna che, in maniera repentina, le ha tirato via dalle mani il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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