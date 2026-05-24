Torna dal rosario e trova due banditi in casa | anziana finisce in ospedale

Una donna di 79 anni, residente in una villa di via Bassa Terza a Campodarsego, è stata aggredita da due banditi al rientro a casa. Dopo aver terminato il rosario, ha trovato gli assalitori in casa, che l’hanno scaraventata a terra e le hanno rubato gioielli e denaro. L’anziana è stata soccorsa e portata in ospedale per le ferite riportate. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Scaraventata a terra e rapinata di gioielli e denaro contante. Ha vissuto una brutta avventura una donna di 79 anni residente in una villa di via Bassa Terza a Campodarsego. Il 21 maggio è andata in chiesa al rosario. Al suo rientro a casa attorno alle 22 è passata a salutare il figlio che vive. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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He died! But I found him in my sister-in-law's bed, so I married his powerful boss!

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