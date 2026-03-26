Una pensionata di 88 anni è stata vittima di un borseggio subito dopo aver prelevato denaro da un bancomat. Un uomo, coperto da cappuccio, si è avvicinato rapidamente e le ha sottratto circa mille euro in pochi secondi. L’incidente si è verificato in un'ora diurne in prossimità di un istituto di credito. La donna non ha riportato ferite e non ci sono stati altri coinvolgimenti.

Un malvivente solitario, con il volto travisato da un cappuccio, ha sorpreso una pensionata di 88 anni subito dopo il prelievo, l'ha borseggiata ed è scappato con il bottino prima che la vittima potesse reagire Borseggiata subito dopo aver fatto il bancomat. Vittima di un ladro solitario, che ha agito con tanto di cappuccio calato sul volto, una pensionata di 88 anni. È accaduto nella tarda mattinata di ieri, all'inizio di via San Vito ad Agrigento. L'anziana ha, poco dopo, denunciato tutto ai carabinieri che, adesso, si stanno occupando delle indagini. Uno dei primi passaggi investigativi già mossi è stato quello della verifica dei filmati degli impianti di videosorveglianza presenti in zona. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - "Agguato" al bancomat: anziana "puntata" e ripulita di mille euro in pochi secondi

Articoli correlati

ROYAL RUMBLE 2026: Bron Breakker eliminato in pochi secondi dopo l’agguato di un uomo mascheratoUno degli uomini più attesi della Royal Rumble maschile è stato aggredito sulla rampa d’ingresso da un assalitore misterioso prima ancora di entrare...

Assalto con esplosivo al bancomat, è il terzo in pochi giorni: rubati migliaia di euro, ladri in fugaHanno fatto esplodere il bancomat e poi ne hanno rubato il contenuto: maxi furto a Ceccano, bottino ancora da quantificare.

Contenuti e approfondimenti su Agguato al bancomat anziana puntata e...

Rieti. Anziana raggirata al bancomatI carabinieri denunciano un uomo per truffa e indebito utilizzo di carte di credito NewTuscia – RIETI – I Carabinieri della Stazione di Rieti, a conclusione di una mirata attività d’indagine, hanno d ... newtuscia.it

Coppia di anziani rapinata al bancomat, ladro fermato dai passantiTentata rapina a coppia di anziani al bancomat di via Montorio a Verona, ladro bloccato da due passanti e dal direttore della banca. veronaoggi.it