L’elenco stilato da Donald Trump su Truth, venerdì sera, nell’annunciare la possibilità di una graduale riduzione dell’offensiva, è una somma di obiettivi che dà un risultato sbagliato. Il presidente americano ha citato, come finalità dell’operazione Furia epica, la completa distruzione delle capacità missilistiche iraniane, lo smantellamento dell’industria militare e la neutralizzazione della marina e dell’aeronautica del regime, il blocco del programma di arricchimento dell’uranio di Teheran. Ultimo punto è la protezione «dei nostri alleati mediorientali». A risolvere la questione Stretto di Hormuz, nodo scorsoio alla gola del commercio globale, dovranno essere «altre nazioni che lo utilizzano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, Mar Rosso sotto attacco? Perché la vera minaccia sono gli Houthi

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