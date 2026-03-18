UNICEF Cisgiordania | uccisi 65 bambini – uno ogni settimana – e più di 760 sono rimasti feriti da gennaio 2025 

Da gennaio 2025, in Cisgiordania e Gerusalemme Est, 65 bambini palestinesi sono stati uccisi e oltre 760 sono rimasti feriti. La cifra di vittime infantili si aggira mediamente a uno a settimana. I numeri sono stati forniti dall'UNICEF, che ha evidenziato la drammatica situazione che coinvolge i minori in questa regione.

Da gennaio 2025, 65 bambini palestinesi sono stati uccisi in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est – circa un bambino ogni settimana – e più di 760 sono rimasti feriti. 17 marzo 2026 – “ La violenza ha nuovamente causato la morte tra i bambini palestinesi in Cisgiordania. Il 14 marzo, due fratelli, di 5 e 7 anni, sono stati uccisi dalle forze israeliane nella città di Tammun in Cisgiordania insieme ai loro genitori all’interno della loro auto. Da gennaio 2025, 65 bambini palestinesi sono stati uccisi in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est – circa un bambino ogni settimana – e più di 760 sono rimasti feriti. La maggior parte di queste morti è stata causata da munizioni vere. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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