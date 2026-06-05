Cinque arresti per furti tra Bari e Bat | la banda in azione tra parrucche fiamme ossidriche e pedinamenti

Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri in relazione a furti nelle abitazioni tra le province di Bari e Bat, avvenuti tra il 2020 e il 2021. Le condanne sono definitive e le indagini hanno accertato la partecipazione del gruppo a un’associazione a delinquere. La banda avrebbe utilizzato tecniche come pedinamenti, l’uso di fiamme ossidriche e l’impiego di parrucche durante le azioni criminali.

Cinque arresti per condanne definitive sono stati eseguiti dai carabinieri nei confronti di un gruppo di persone accusate di aver fatto parte di un'associazione a delinquere dedita a furti nelle abitazioni delle province di Bari e della Bat commessi tra il 2020 e il 2021.Rubati oggetti di valore. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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