Clan Pistillo | 5 arresti per la rete di spaccio tra Bari e BAT

Nella giornata di oggi, i carabinieri hanno eseguito cinque arresti nei confronti di membri del clan Pistillo, coinvolti in un'operazione legata a una rete di spaccio di droga. Le operazioni si sono svolte tra le città di Bari, Altamura e Canosa di Puglia, e hanno portato alla cattura di persone ritenute responsabili di attività illecite nel settore dello stupefacente. I dettagli dell’indagine sono ancora in fase di approfondimento.

? Cosa sapere Carabinieri arrestano 5 membri del clan Pistillo tra Bari, Altamura e Canosa di Puglia.. Sentenze definitive tra 4 e 6 anni interrompono i rifornimenti di droga dal 2014.. I Carabinieri del Comando provinciale di Bari hanno eseguito 5 ordini di carcerazione emessi dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bari, colpendo i fornitori del clan Pistillo attivi tra Canosa di Puglia e Altamura. L’operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo, mette fine all’attività di cinque individui condannati in via definitiva per il traffico di stupefacenti. Il filone investigativo ha ricostruito una rete di approvvigionamento che ha operato con costanza tra il 2014 e il 2023, garantendo rifornimenti alle piazze di spaccio delle province di Bari e della BAT.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Clan Pistillo: 5 arresti per la rete di spaccio tra Bari e BAT Notizie correlate Leggi anche: Operazione anticamorra a Napoli: 13 arresti nel clan Contini, smantellata rete di spaccio “delivery” Bari, smantellata la rete di spaccio: 10 condanne fino a 8 anniIl Tribunale di Bari ha sancito la fine delle attività illecite di un gruppo organizzato che gestiva i flussi di stupefacenti tra il capoluogo e... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Traffico di droga, eseguiti 5 arresti legati al clan Pistillo; Scacco al clan Pistillo, condanne definitive per il traffico di droga: cinque arresti. Arrestati i fornitori di droga del clan Pistillo di Altamura: eseguiti 5 ordini di carcerazione per condanne definitiveCinque ordini di carcerazione eseguiti dai Carabinieri di Bari per il clan Pistillo: due fornitori di droga (Altamura e Canosa) e tre associati condannati tra 4 e 6 anni. Le indagini della DDA hanno s ... informatissimo.net Estorsioni con metodo mafioso ad Andria, tre arresti nel clan Pesce-PistilloNon ti ho fatto niente ancora... già vai zoppo!... Se scendo ti devo frantumare tutto... il cervello te lo devo pestare!... mettiti in regola… ti devi sistemare... la testa te la tiro…. Con minacce ... poliziadistato.it Telesveva. . +++ IN #TELESVEVANOTIZIE – TRAFFICO DI DROGA: 5 CONDANNE DEFINITIVE NEL CLAN PISTILLO DI ANDRIA – PESTAGGIO IN PIENO CENTRO A FOGGIA: 24ENNE CON GRAVI FRATTURE MULTIPLE AL CRANIO – BISCEGLIESE SCO - facebook.com facebook Fornirono droga alle piazze di Canosa e Altamura: in carcere cinque persone vicine al clan Pistillo di Andria x.com