Blitz tra Bari e Bat 14 arresti per i delitti Capriati e Scavo | fermato anche il nipote del boss

Nelle ultime ore, tra Bari e la Bat, sono state arrestate 14 persone in un’operazione che riguarda i delitti di Lello Capriati e Filippo Scavo, entrambi uccisi con colpi d’arma da fuoco a poche settimane di distanza. Tra gli arrestati c’è anche il nipote di un noto boss, segnando una svolta nelle indagini che hanno riacceso la tensione tra i clan locali. La polizia ha eseguito i provvedimenti nelle zone interessate dall’indagine.

(Adnkronos) – Svolta nelle indagini sui due omicidi che hanno riacceso la guerra tra clan in Puglia: 14 persone arrestate tra Bari e la Bat per i delitti di Lello Capriati e Filippo Scavo, entrambi uccisi a colpi d’arma da fuoco a poche settimane di distanza. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e condotta da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, ha colpito presunti esponenti di vertice dei clan Capriati e Strisciuglio, da anni contrapposti per il controllo del territorio e del traffico di droga. Tra i fermati anche tre giovani tra i 21 e i 22 anni, tra cui Dylan Capriati, nipote di Lello Capriati, ritenuto responsabile – insieme ad altri – dell’omicidio di Filippo Scavo, 42 anni, ucciso il 19 aprile nella discoteca Divine Club di Bisceglie.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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