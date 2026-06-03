Cinquant' anni di Campo Don Pippo | la festa di una comunità che ha fatto crescere generazioni
Domenica 7 giugno, la parrocchia di San Gaudenzo ha celebrato i 50 anni di Campo Don Pippo con una festa di inizio estate. La cerimonia ha coinvolto la comunità locale, ricordando un’esperienza educativa e sportiva che ha accompagnato diverse generazioni. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi volontari e cittadini, che hanno preso parte a eventi e attività organizzate nel campo situato nella zona Casetti.
La Parrocchia di San Gaudenzo celebra domenica, 7 giugno, una giornata speciale al Campo Don Pippo (zona Casetti), con la Festa di Inizio Estate ma soprattutto con il doppio anniversario che racconta una delle più significative esperienze educative, sportive e comunitarie della città di Rimini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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