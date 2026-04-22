Caffè Teatro torna a far brillare l' estate | risate emozioni e grandi ospiti sotto le stelle

Questa estate, l’evento Caffè Teatro riprende il suo calendario a Polverigi, portando nuovamente sul palco spettacoli di cabaret, narrazioni e incontri con vari personaggi. La manifestazione si svolge all’aperto, sotto le stelle, e coinvolge il pubblico con momenti di intrattenimento e convivialità. L’organizzazione ha già annunciato la presenza di diversi ospiti, in programma per le serate estive.

POLVERIGI - Questa estate torna Caffè Teatro, il fortunato format che sa unire cabaret, storie, personaggi e sapori sotto le stelle di Polverigi. «Anticipo con piacere che stiamo allestendo la terza stagione, dopo il successo che ci ha tributato il pubblico – annuncia il sindaco Daniele Carnevali.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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