Cina Xi Jinping visiterà la Corea del Nord per la prima volta dopo 7 anni

Da ildifforme.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente cinese visiterà la Corea del Nord per la prima volta in sette anni. L'incontro si svolgerà a breve e segna un riavvicinamento tra i due paesi dopo periodi di tensione. La visita coinvolge incontri ufficiali e colloqui tra i leader. Nessuna comunicazione ufficiale sui temi trattati o sugli accordi previsti. La Cina e la Corea del Nord hanno rafforzato le relazioni negli ultimi mesi, con scambi commerciali e collaborazioni politiche.

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Mentre ilMedio Orienteresta una polveriera e la pace sembra un lontano miraggio, laCinarafforza strategicamente le sue relazioni bilaterali. Il presidenteXi Jinping effettuerà infatti una visita di Stato in Corea del Norddall’8 al 9 giugno, su invito del leader supremo del PaeseKim Jong Un. Per Xi si tratta del primo viaggio a Pyongyang dal2019e segnala che, dopo anni altalenanti, il rapporto tra le due nazioni sembratornare forte. Infatti, nonostante Pyongyang dipenda dalla Cina per il95% del commercio totale e l’85% delle esportazioni, come avevano segnalato nel 2022 i dati del Comitato nazionale sulla Corea del Nord, un think tank con... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Chinese President Xi Jinping To Visit North Korea Soon Key Details Of State Visit Out | Watch

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