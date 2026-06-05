Cina Xi Jinping visiterà la Corea del Nord per la prima volta dopo 7 anni

Notizia in breve

Il presidente cinese visiterà la Corea del Nord per la prima volta in sette anni. L'incontro si svolgerà a breve e segna un riavvicinamento tra i due paesi dopo periodi di tensione. La visita coinvolge incontri ufficiali e colloqui tra i leader. Nessuna comunicazione ufficiale sui temi trattati o sugli accordi previsti. La Cina e la Corea del Nord hanno rafforzato le relazioni negli ultimi mesi, con scambi commerciali e collaborazioni politiche.