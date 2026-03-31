Tra Trump e l' Iran vince la Cina? Sette ragioni per cui Xi Jinping è in vantaggio per ora nella sfida per Hormuz

Da xml2.corriere.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una fase di tensione tra gli Stati Uniti e l’Iran, alcuni analisti osservano come la Cina possa trarre vantaggio dalla situazione. La strategia del governo cinese mira a mantenere stabilità nei mercati dell’export, riconoscendo però che le complicazioni diplomatiche e militari nella regione di Hormuz influiscono sulla sua economia. La sfida tra le potenze coinvolge anche questioni di influenza e controllo strategico, con la Cina in una posizione di osservatrice attenta.

Xi vede in questa guerra un fattore che destabilizza i mercati dell’export cinese, eppure non può sfuggirgli come sia un’occasione per rafforzare lo status del proprio Paese. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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