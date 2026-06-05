In Cina, sono stati condotti nuovi test militari utilizzando droni e robot controllati dall'intelligenza artificiale. Durante le esercitazioni, sono stati impiegati veicoli autonomi e sistemi automatizzati per svolgere compiti specifici sul campo. Non sono stati forniti dettagli sugli algoritmi impiegati, né sulla modalità di integrazione tra robot e soldati nelle operazioni. Le prove coinvolgono anche tecnologie di sorveglianza e monitoraggio della popolazione.

Come cambierà la catena di comando con l'integrazione di robot e soldati?. Quali algoritmi userà Pechino per prevedere i comportamenti dei cittadini?. Perché il modello neijuan accelera lo sviluppo tecnologico cinese rispetto all'Occidente?. Chi assumerà la responsabilità politica se le macchine prenderanno decisioni autonome?.? In Breve Esercitazioni Steppe Partner 2026 condotte in Mongolia Interna con droni e robot quadrupedi.. Competizione neijuan tra aziende tecnologiche cinesi come DeepSeek, Alibaba e ByteDance.. Monsignor Gabriele Caccia presenta la Magnifica di Leone XIV per l'etica dell'AI.. Taiwan e Giappone accelerano lo sviluppo di piattaforme robotiche e riarmo difensivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cina: droni e robot guidati dall’AI nei nuovi test militari

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Humanoid Robots Perform Kung Fu at Chinas Lunar New Year Gala

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