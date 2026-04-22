Il 21 aprile 2026 si è svolta una sessione speciale con tavoli rotondi dedicata all’intelligenza artificiale, durante la quale un gruppo di esperti ha presentato le dieci principali linee guida per lo sviluppo del settore nel corso dell’anno. Tra i temi discussi, si sono affrontate le evoluzioni che vanno dalla ricerca di sistemi autonomi fino all’integrazione di robot guidati da applicazioni come Pokémon Go.

Durante la sessione speciale dei tavoli rotondi svoltasi il 21 aprile 2026, gli esperti del settore hanno delineato le dieci direzioni fondamentali che caratterizzeranno l’intelligenza artificiale nel corso dell’anno. Il confronto, moderato da Grace Huckins, ha la partecipazione di Amy Nordrum e Niall Firth, i quali hanno presentato una lista inedita di tecnologie emergenti, tendenze e movimenti di potere che stanno ridefinendo il tecnologico globale. Dalla ricerca automatizzata alla mappatura urbana tramite immagini crowdsourced. Uno dei punti focali emersi durante il dibattito riguarda l’evoluzione della capacità computazionale applicata alla scoperta scientifica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA 2026: dai ricercatori autonomi ai robot guidati da Pokémon Go

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