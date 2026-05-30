La Russia sta sviluppando sciami di droni autonomi controllati dall’intelligenza artificiale, in risposta alle operazioni di Kiev. Questi droni sono in grado di scegliere obiettivi diversi e, se uno viene colpito, gli altri cambiano rotta. La strategia si basa sulla gestione di più velivoli contemporaneamente, con ruoli e percorsi variabili a seconda del comando dell’AI. La modernizzazione dei droni russi si inserisce in un contesto di aggiornamento tecnologico militare.

Roma, 30 maggio 2026 - Anche la Russia, in risposta ai successi di Kiev, ha dato il via alla modernizzazione dei suoi droni, e su tutto alla strategia di utilizzo che ora punta alla tecnologia Ai di gestione di sciami di velivoli a guida autonoma, hanno denunciato esperti ucraini. Esperto: “Sciami di droni più pericolosi dei missili”. Secondo l'esperto militare Anatolii Khrapchynskyi i droni di Mosca possono cambiare rotta durante l’attacco a seconda degli ostacoli e di nuove esigenze. Khrapchynskyi ha spiegato ai media che perché gli sciami di droni sono più pericolosi dei missili. Infatti se i missili da crociera seguono una rotta pre-programmata, i nuovi droni sono in grado di adattarsi in modo flessibile alle condizioni in volo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “La Russia punta sugli sciami di droni guidati dall’Ai: hanno ruoli diversi, scelgono gli obiettivi e se ne colpisci uno, gli altri cambiano rotta”

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Droni ucraini colpiscono petroliera russa al largo di Creta

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