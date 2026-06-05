Cile via libera al ritorno | migranti irregolari senza sanzioni

Notizia in breve

Il governo cileno ha approvato una misura che permette ai migranti irregolari di tornare nel paese senza rischiare sanzioni economiche. Chi ha legami familiari nel territorio può presentare una richiesta di residenza, seguendo una procedura specifica. Le autorità hanno chiarito che questa opportunità riguarda coloro che intendono regolarizzare la propria posizione senza incorrere in multe o altre penalità.