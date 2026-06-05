Cile via libera al ritorno | migranti irregolari senza sanzioni
Il governo cileno ha approvato una misura che permette ai migranti irregolari di tornare nel paese senza rischiare sanzioni economiche. Chi ha legami familiari nel territorio può presentare una richiesta di residenza, seguendo una procedura specifica. Le autorità hanno chiarito che questa opportunità riguarda coloro che intendono regolarizzare la propria posizione senza incorrere in multe o altre penalità.
Chi può accedere al rimpatrio senza subire sanzioni economiche?. Come funziona la richiesta di residenza per chi ha legami familiari?. Quali documenti sono indispensabili per partecipare al nuovo piano?. Perché i precedenti penali escludono alcuni migranti dal programma?.? In Breve Partecipazione subordinata all'esibizione di passaporto, documento d'identità o lasciapassare consolare.. Esclusione immediata per soggetti con precedenti penali o segnalazioni di polizia nazionali ed estere.. Residenza temporanea per chi possiede contratti di lavoro o legami familiari con cittadini cileni.. Revoca dei decreti di espulsione per chi lascia il territorio entro i tempi stabiliti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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