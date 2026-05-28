Cile via libera al porto di San Antonio | 4 miliardi per il nuovo hub

Notizia in breve

Il governo cileno ha approvato il progetto per il nuovo porto di San Antonio, con un investimento di 4 miliardi di dollari. La realizzazione dell’opera prevede la creazione di un nuovo hub portuale, destinato a migliorare le capacità di transito e logistica. Restano aperti i dubbi sulla protezione della fauna locale durante le fasi di costruzione e operatività. Lo Stato parteciperà al finanziamento complessivo dell’intervento, ma non sono stati resi pubblici i dettagli sulla quota di contributo.