Cile via libera al porto di San Antonio | 4 miliardi per il nuovo hub
Il governo cileno ha approvato il progetto per il nuovo porto di San Antonio, con un investimento di 4 miliardi di dollari. La realizzazione dell’opera prevede la creazione di un nuovo hub portuale, destinato a migliorare le capacità di transito e logistica. Restano aperti i dubbi sulla protezione della fauna locale durante le fasi di costruzione e operatività. Lo Stato parteciperà al finanziamento complessivo dell’intervento, ma non sono stati resi pubblici i dettagli sulla quota di contributo.
? Domande chiave Come farà il nuovo porto a proteggere la fauna locale?. Quanto inciderà lo Stato cileno sul finanziamento totale dell'opera?. Chi beneficerà concretamente dei 4 mila nuovi posti di lavoro?. Come cambieranno i flussi commerciali con l'arrivo delle mega-navi?.? In Breve Investimento totale di 4,45 miliardi di dollari con 1,95 miliardi finanziati dallo Stato.. Creazione di 4 mila posti di lavoro diretti tra costruzione e gestione operativa.. Capacità merci raddoppiata con accoglienza di otto mega-navi da 400 metri.. Protezione biodiversità tramite realizzazione del nuovo Parco Lagunas de Llolleo.. La Commissione di valutazione ambientale della regione di Valparaíso ha dato il via libera unanime al progetto del Porto Esterno di San Antonio, l’opera portuale più imponente mai concepita in Cile. 🔗 Leggi su Ameve.eu
PETITES ANTILLES : Le Métissage Créole au Coeur des Caraïbes - Documentaire Voyage - AMP
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