Ciclone Harry via libera dalla Regione ai primi ristori | in erogazione 7 milioni a 38 imprese
La Regione ha approvato 38 richieste di ristoro per un totale di 7 milioni di euro, destinati a imprese colpite dal ciclone Harry. Le domande sono state accolte nell’ambito della misura Ristori 2, gestita da Irfis FinSicilia. I fondi sono ora in fase di erogazione per sostenere le attività danneggiate dagli eventi atmosferici eccezionali che hanno colpito l’Isola. Non ci sono ancora dettagli sui tempi di distribuzione.
Approvate le prime 38 domande presentate nell'ambito della misura Ristori 2, l'intervento promosso dalla Regione Siciliana e gestito da Irfis FinSicilia per sostenere le imprese che hanno subito danni a causa del ciclone Harry e degli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito l'Isola nel. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Ciclone Harry: allerta rossa prevista anche oggi in Sicilia, Calabria e Sardegna
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