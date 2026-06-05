Ciclone Harry via libera dalla Regione ai primi ristori | in erogazione 7 milioni a 38 imprese

Da palermotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione ha approvato 38 richieste di ristoro per un totale di 7 milioni di euro, destinati a imprese colpite dal ciclone Harry. Le domande sono state accolte nell’ambito della misura Ristori 2, gestita da Irfis FinSicilia. I fondi sono ora in fase di erogazione per sostenere le attività danneggiate dagli eventi atmosferici eccezionali che hanno colpito l’Isola. Non ci sono ancora dettagli sui tempi di distribuzione.

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Approvate le prime 38 domande presentate nell'ambito della misura Ristori 2, l'intervento promosso dalla Regione Siciliana e gestito da Irfis FinSicilia per sostenere le imprese che hanno subito danni a causa del ciclone Harry e degli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito l'Isola nel. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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