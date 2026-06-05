Ciclone Harry via libera dalla Regione ai primi ristori | in erogazione 7 milioni a 38 imprese

Notizia in breve

La Regione ha approvato 38 richieste di ristoro per un totale di 7 milioni di euro, destinati a imprese colpite dal ciclone Harry. Le domande sono state accolte nell’ambito della misura Ristori 2, gestita da Irfis FinSicilia. I fondi sono ora in fase di erogazione per sostenere le attività danneggiate dagli eventi atmosferici eccezionali che hanno colpito l’Isola. Non ci sono ancora dettagli sui tempi di distribuzione.