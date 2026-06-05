Ciclone Harry via libera ai primi pagamenti del Ristori 2 | sette milioni alle imprese
Arrivano i primi rimborsi per le imprese siciliane danneggiate dal ciclone Harry. La regione siciliana e Irfis FinSicilia (istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia) hanno approvato le prime 38 istanze presentate nell'ambito del Ristori 2, la misura pensata per sostenere. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Ciclone Harry su Sicilia e Sardegna: danni causati da vento e mareggiate - 1Mattina News 21/01/2026
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