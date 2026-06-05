Sono stati approvati i primi 38 progetti nel quadro del piano “Ristori 2” in Sicilia, consentendo l’erogazione dei primi pagamenti ai soggetti danneggiati dal maltempo. Le indennità sono destinate alle imprese colpite dagli eventi climatici, con i fondi che vengono messi a disposizione per supportare le attività danneggiate. Le procedure di pagamento sono state avviate, segnando un passo concreto per le aziende coinvolte.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Primi 38 progetti approvati: partono gli indennizzi alle imprese colpite. Arriva una svolta concreta per le aziende danneggiate dal maltempo in Sicilia. Sono state infatti approvate le prime 38 domande relative alla misura “Ristori 2”, l’intervento messo in campo da Regione Siciliana e gestito da Irfis FinSicilia per sostenere le imprese colpite dal ciclone Harry e dagli eventi meteorologici estremi dello scorso gennaio. Tra le istanze accolte figura anche quella proveniente da Niscemi, relativa alla delocalizzazione dell’attività commerciale in un’area più sicura. La piattaforma per la presentazione delle richieste era stata attivata lo scorso 12 maggio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ciclone Harry: via libera ai primi pagamenti del piano “Ristori 2” in Sicilia

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Ciclone Harry, le immagini della tempesta in Sicilia - 1mattina News 20/01/2026

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