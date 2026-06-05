Sono state approvate le prime 38 richieste di contributo nell’ambito del Ristori 2, per un totale di circa 7 milioni di euro destinati alle imprese danneggiate dal ciclone Harry. Le domande approvate sono state esaminate e finanziate. Il pagamento delle prime istanze è stato avviato. La misura prevede contributi destinati alle attività colpite dall’evento atmosferico.

Sono state approvate le prime 38 domande presentate nell’ambito della misura «Ristori 2», l'intervento promosso dalla Regione Siciliana e gestito da Irfis FinSicilia per sostenere le imprese che hanno subito danni a causa del ciclone Harry e degli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito l’Isola nel gennaio scorso. Tra queste figura anche un’istanza proveniente da Niscemi, relativa allo spostamento dell’attività commerciale in una zona più sicura. La piattaforma telematica per la presentazione delle richieste era stata attivata lo scorso 12 maggio. «Con l’approvazione delle prime richieste, che consentiranno l'erogazione di... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ciclone Harry, al via il pagamento delle prime istanze del 'Ristori 2'. Schifani: "Contributi per 7 mln alle imprese danneggiate"

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