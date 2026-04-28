Ciclone Harry Schifani | Finanziamenti fino a 400 mila euro alle imprese danneggiate

Un nuovo supporto economico è stato annunciato per le aziende colpite dal ciclone Harry e dalla frana a Niscemi. La misura prevede finanziamenti fino a 400 mila euro destinati alle imprese siciliane che hanno subito danni dai recenti eventi naturali. L'obiettivo è fornire aiuti concreti per sostenere il ripristino delle attività e alleviare le difficoltà causate da queste calamità. L'iniziativa è stata comunicata da un rappresentante delle autorità regionali.

Al via una nuova misura a favore delle imprese siciliane danneggiate dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. La Regione, tramite l'assessorato dell'Economia, rafforza il proprio impegno a sostegno del tessuto produttivo locale con l’attivazione di un pacchetto integrato di agevolazioni che.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Ciclone Harry, nuovi aiuti alle imprese: la giunta Schifani approva 18 milioni di finanziamenti"Dopo i primi immediati ristori - dice il presidente della Regione Renato Schifani -, stiamo procedendo con la fase due" Il governo Schifani stanzia... Sicilia: Ristori ciclone Harry estesi a Niscemi, ok di Schifani. Assistenza Irfis sul campo per le imprese danneggiate.Ciclone Harry: La Regione Siciliana estende i ristori alle imprese di Niscemi La Regione Siciliana ha ampliato l’accesso ai contributi per le imprese... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ciclone Harry, l’esenzione sulla A18 non è per tutti: all’Ars, però, la legge approvata non prevedeva limitazioni; Ciclone Harry, via libera della Camera alla deroga sul Durc, Schifani, Impegno mantenuto; Ciclone Harry e frana di Niscemi, sindaci nominati soggetti attuatori; Ciclone Harry, affidata ai sindaci l'attuazione degli interventi infrastrutturali del piano regionale. Ciclone Harry e frana di Niscemi, finanziamenti al via: ecco come ottenerliAl via una nuova misura a favore delle imprese siciliane danneggiate dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. La Regione, tramite l’assessorato dell’Economia, rafforza il proprio impegno a sostegno ... livesicilia.it Ciclone Harry e frana Niscemi, fondi Regione Sicilia a imprese danneggiateAl via una nuova misura a favore delle imprese siciliane danneggiate dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. (ANSA) ... ansa.it Le copiose nevicate di inizio anno, il passaggio del ciclone Harry sulla Sicilia: in cima all'Etna è ancora spettacolo di neve. Accumuli bianchi alti diversi metri accompagnano i turisti che in questi giorni salgono in vetta al vulcano, uno spettacolo emozionante e - facebook.com facebook