Ciclone Harry al via il pagamento delle istanze del Ristori 2

Approvate le prime 38 domande presentate nell'ambito della misura "Ristori 2", l'intervento promosso dalla Regione Siciliana e gestito da Irfis FinSicilia per sostenere le imprese che hanno subito danni a causa del ciclone Harry e degli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito l'Isola nel. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Ciclone Harry, flagellato il sud Italia - Storie italiane 22/01/2026

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Ciclone Harry, al via il pagamento delle prime istanze del 'Ristori 2'. Schifani: "Contributi per 7 mln alle imprese danneggiate"Sono state approvate le prime 38 richieste di contributo nell’ambito del Ristori 2, per un totale di circa 7 milioni di euro destinati alle imprese...

I danni del ciclone Harry in Sicilia: nuovi ristori, richieste boomIn Sicilia, i danni causati dal ciclone Harry hanno portato a un aumento delle richieste di ristori da parte di cittadini e imprese colpite.

Temi più discussi: Maltempo al Sud, pronti 111 milioni per i danni a colture e strutture agricole; Ciclone Harry, riconosciuta l’eccezionalità del maltempo: via agli aiuti per agricoltura e pesca; Via a lavori su tratto SS195 danneggiato da ciclone Harry, dureranno 45 giorni; Ciclone Harry, riconosciuta dal governo l’eccezionalità dei danni all’agricoltura.

Ciclone Harry, via libera dalla Regione ai primi ristori: in erogazione 7 milioni a 38 imprese ift.tt/Bfg0oAX x.com

Ciclone Harry, al via il pagamento delle prime istanze del 'Ristori 2'. Schifani: Contributi per 7 mln alle imprese danneggiateTra le 38 domande approvate figura anche una richiesta proveniente da Niscemi, relativa allo spostamento dell’attività commerciale in una zona più sicura ... gazzettadelsud.it

Strada statale 195, via ai lavori sul tratto danneggiato dal ciclone HarryAl via dall'8 giugno i lavori urgenti sulla Statale 195 dopo i danni dell'alluvione. Cambia la viabilità in direzione Capoterra ... cagliaripad.it